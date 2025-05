Anellucci: “Il Milan non ha la dirigenza, Tare è un fuoriclasse”

Anellucci: "Al Milan serve un allenatore top. Tare? Un fuoriclasse"

"Facile fare il ds in un club fortissimo con un portafogli come era quello di Berlusconi una volta. Quando ha chiuso i rubinetti, Galliani non ha più azzeccato un acquisto. E abbiamo visto anche al Monza come è andata. Quando uno non ha a disposizione un presidente con i soldi e deve lavorare con le idee, lì si vede un ds forte, bravo. E a Roma lui è stato bravissimo per questo. Ha avuto idee, ha anche sbagliato qualche giocatore, ma è facile parlare dopo. Per me il profilo di Tare in questo Milan sarebbe un fuoriclasse. La cosa che trovo devastante è che il Milan non ha la dirigenza. Cosa ci stanno a fare lì Ibrahimovic, Furlani?".