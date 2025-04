Ancelotti: “Inzaghi era capace di leggere le situazioni come nessun altro”

Carlo Ancelotti, ospite de 'Larmandillo' di Armando Ceroni su RSI, ha parlato di Filippo Inzaghi, suo attaccante nel Milan degli anni Duemila. "Se con il V.A.R. avrebbe fatto molti gol in meno? Non lo so ...", ha esordito l'attuale allenatore del Real Madrid su 'SuperPippo', che oggi guida in panchina il Pisa in Serie B.