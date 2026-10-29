Rúben Amorim deve fare i conti con un Milan in piena emergenza. Gli infortuni stanno condizionando il lavoro dell'allenatore portoghese, arrivato in estate con idee tattiche precise e la necessità di costruire rapidamente un'identità di gioco. A complicare il percorso sono soprattutto le numerose indisponibilità, che limitano le possibilità di scelta e costringono il tecnico a rivedere continuamente i propri piani.

Sulla situazione rossonera è intervenuto Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1982. Intervistato da Tuttosport, l'ex calciatore ha espresso comprensione per le difficoltà incontrate dall'allenatore del Milan, sottolineando quanto sia complicato ambientarsi in un nuovo contesto quando la squadra deve convivere con così tanti problemi fisici.

"Tutte le grandi squadre hanno problematiche legate agli infortuni: penso al Milan, neppure per Amorim è facile riuscire ad ambientarsi e capire il contesto rossonero in così poco tempo e con così tanti guai fisici", ha dichiarato Cabrini.

Parole che offrono una chiave di lettura sulle difficoltà attraversate dal Diavolo. Il rendimento della squadra non dipende soltanto dalle scelte tattiche o dalla qualità del gioco, ma anche dalla possibilità di lavorare con continuità e avere a disposizione gli elementi più importanti della rosa.

Milan, l'infermeria condiziona le scelte di Amorim

Il calendario fitto di impegni sta aumentando le difficoltà del Milan. Tra campionato ed Europa League, Amorim deve gestire una successione ravvicinata di partite, cercando contemporaneamente di preservare i giocatori disponibili e recuperare gli indisponibili.

Le assenze obbligano il tecnico a modificare le rotazioni e a concedere opportunità anche a chi, inizialmente, avrebbe dovuto ricoprire un ruolo meno centrale. Una situazione che può rappresentare un ostacolo, ma anche un'occasione per valutare le alternative presenti in rosa e dare spazio ai giovani.

Il problema principale riguarda la continuità. Quando diversi titolari vengono meno contemporaneamente, diventa più difficile consolidare automatismi, mantenere lo stesso assetto e trovare un equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Per un allenatore che sta ancora costruendo il proprio progetto, la disponibilità dei giocatori assume quindi un'importanza decisiva.

Cabrini cita Yildiz e fa un paragone con le altre squadre

Nel suo intervento, Cabrini ha allargato il discorso anche alle altre big del campionato, ricordando come i problemi fisici non riguardino soltanto il Milan. Per spiegare il peso delle assenze, ha citato il caso della Juventus e di, sottolineando quanto sarebbe complicato per l'Inter fare a meno didall'inizio della stagione.

L'ex difensore ha richiamato anche le situazioni di Roma e Como, evidenziando l'importanza di elementi come Donyell Malen e Nico Paz. Il ragionamento è chiaro: perdere giocatori determinanti può modificare sensibilmente il rendimento di una squadra, indipendentemente dal valore complessivo della rosa.

Nel caso rossonero, il compito di Amorim diventa quindi ancora più delicato. L'allenatore deve trovare soluzioni senza poter contare sempre sugli stessi uomini, in una fase in cui ogni punto può pesare nella corsa agli obiettivi stagionali.

Milan, il calendario non concede pause: ora servono risposte

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Il momento richiede attenzione anche nella gestione delle energie. Tra la sfida contro il Bologna e il derby contro l'Inter, il Milan è chiamato ad affrontare due appuntamenti importanti in pochi giorni. Le scelte di formazione dovranno tenere conto sia delle condizioni fisiche dei giocatori sia della necessità di arrivare alla stracittadina con una squadra competitiva.

Il sostegno espresso da Cabrini ad Amorim non cancella le responsabilità dell'allenatore, ma invita a valutare il suo lavoro considerando anche le difficoltà contingenti. Il tecnico portoghese dovrà dimostrare di saper adattare il proprio sistema alle risorse disponibili, senza perdere di vista l'identità che vuole dare alla squadra.

La gestione dell'emergenza sarà uno dei temi centrali delle prossime settimane. Recuperare i titolari e limitare ulteriori problemi fisici potrebbe consentire al Milan di ritrovare stabilità. Nel frattempo, Amorim dovrà continuare a cercare risposte con gli uomini a disposizione, consapevole che la crescita della squadra passa anche dalla capacità di superare le difficoltà.