Ambrosini: “Rinnovo Dybala? Il Milan ha rinunciato al portiere più forte del mondo”

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero e attuale telecronista, ha parlato del rinnovo di contratto con la Juventus di Paulo Dybala

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', Massimo Ambrosini ha parlato del rinnovo di Paulo Dybala facendo un paragone con quanto successo in estate a Milan. Queste le sue parole: "La Juve ha dei paletti come ha avuto il Milan quando doveva scegliere se rinnovare o no Donnarumma. Il richiamo all'attaccamento ti fa dire 'arriviamo fino a qui, se vi sta bene ok, sennò...'. E' complicato però far capire ai tifosi della Juventus che sei in un orizzonte di sostenibilità dei costi. Però il mondo deve cambiare, il Milan ha rinunciato al portiere più forte del mondo". Milan, le top news di oggi: ufficiale nuovo stadio. Un nome dal PSG.