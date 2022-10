Ambrosini: “Milan, hai bisogno di Origi. Giroud tira la carretta da tempo”

Intervistato da 'Tuttosport', Massimo Ambrosini ha parlato di Charles De Ketelaere e Divock Origi, calciatori arrivati al Milan quest'estate. Ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista: "Il Milan ha bisogno anche di Origi, se parliamo di nuovi arrivati, dato che Giroud sta tirando da tempo la carretta lì davanti e i rossoneri potrebbero avere bisogno anche di un cambio di caratteristiche in attacco o di una soluzione diversa. Per questo non punterei solo sull'ex Bruges le aspettative per alzare numericamente i calciatori di qualità della squadra. Certo, De Ketelaere è un atleta di prospettiva che secondo me ha terminato l'apprendistato". Milan, contro il Verona torna Maignan? Parlano Sacchi e Ambrosini.