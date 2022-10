Ambrosini: “Leao è il calciatore più decisivo della Serie A” | News

Intervistato da 'Tuttosport', Massimo Ambrosini ha parlato di Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni: "Se è il calciatore più decisivo della Serie A? Si, adesso si. Per il tipo di consapevolezza che ha preso di se stesso. E per l'efficacia e la concretezza che mette ora nel proprio gioco. Se vale 100 milioni? Non mi piacciono questi discorsi, diciamo solo che è un calciatore che vale e varrà tanti soldi. Ma se Jack Grealish è stato pagato 117 milioni dal Manchester City...". Milan, contro il Verona torna Maignan? Parlano Sacchi e Ambrosini.