Ambrosini: “Leao con la 10? Deve fare altro per essere all’altezza”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato di Rafael Leao e della possibilità di indossare la maglia numero dieci. Secondo l'ex centrocampista, infatti, il talento portoghese non sarebbe ancora all'altezza di vestire un numero dall'eredità così pesante. I paragoni con un altro grandissimo campione rossonero come Ruud Gullit, per Ambrosini, non possono ancora sussistere, dato che Leao avrebbe ancora molto da migliorare. Ecco le parole dell'ex giocatore del Milan.