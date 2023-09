Ambrosini: “Inter più matura, il Milan ha fatto una partita timida”

"Il Milan ha fatto una partita timida nell’interpretazione iniziale. La sensazione è che il Milan stesse meglio dell’Inter in campo e avesse le carte per rimetterla in piedi. L’Inter è però una squadra più matura e completa. Anche negli interpreti ha avuto dei protagonisti migliori. All'inizio non pensavano ci fosse questa differenza. Il primo gol nasce da un'ingenuità di Thiaw. Penso però che il percorso del Milan ha bisogno di tempo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>