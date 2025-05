Ambrosini: “Ecco cosa detto Milan-Bologna di Serie A in vista della finale”

Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato di Milan-Bologna tra Serie A e finale di Coppa Italia a 'La Gazzetta dello Sport'

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi commentatore tecnico per 'DAZN', ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Argomento, la finale che il Diavolo di Sérgio Conceição disputerà mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Bologna di Vincenzo Italiano.