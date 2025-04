Allenatore Milan, Pedullà smentisce totalmente Conte: e su Sarri rivela ...

Allenatore Milan, Pedullà fa chiarezza su Conte e Sarri: e sul mercato rivela ...

Su Antonio Conte: "Se vogliamo dire che Conte piace alla Juventus e al Milan, basta metterci un'altra squadra e hai fatto il titolo. Ma non c'è una notizia. Bisogna aspettare per capire bene il discorso che andrà avanti con De Laurentiis. Quello che vi posso dire è che il Napoli sta lavorando per il futuro in modo concreto.