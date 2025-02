Clamorosa rivelazione delle ultime ore: Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, sarebbe in contatto con Antonio Conte

Nella giornata odierna è arrivata un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso: Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, sarebbe in contatto da diverso tempo con Antonio Conte. Dopo l'esonero di Paulo Fonseca, i rossoneri hanno deciso di puntare su Sérgio Conceicao. Anche quest'ultimo non sarebbe entrato totalmente in sintonia con l'ambiente e, secondo le ultime novità, lo stesso Zlatan Ibrahimovic non sarebbe del tutto contento.