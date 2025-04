Albertini: 'Questa Inter ricorda il mio Milan: è un grande gruppo'

Dopo la carriera, brillante, da calciatore, Albertini è stato dirigente federale, poi amministratore unico dell’agenzia di sport e marketing che porta il suo nome, ex curatore fallimentare del Parma nel 2015 , ambassador di Expo, membro della Commissione Stati Generali delle Carceri e della Commissione Sport e Mafia presso il Ministero della Giustizia e in possesso anche del patentino da direttore sportivo . "Troppo qualificato per essere chiamato da un club italiano?", si è chiesto sorridendo Albertini nella chiacchierata con il 'CorSera'.

Quindi, il classe 1971 ha spiegato come l'Inter non parta svantaggiata contro il Barcellona in Champions. " Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno costruito la squadra seguendo logiche semplici: mixando giovani ed esperti , facendo però affidamento su un gruppo di italiani come Nicolò Barella, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco . Un elemento cruciale, perché sono loro che creano il senso di attaccamento alla maglia . Marotta aveva già seguito questo modus operandi alla Juventus e lo ha replicato a Milano ».

Per certi versi, gli è stato chiesto, questa Inter può ricordare il grande gruppo che c'era nel Milan della sua epoca e Albertini non ha potuto far altro che concordare. "Verissimo. In certi casi deve essere la società a creare il contesto per far rendere al meglio i giocatori. Uno spogliatoio coeso ti spinge a dare di più, a superare ogni difficoltà. Io posso testimoniarlo nella mia duplice veste. Da senatore del Milan e da straniero nel vestuario del Barça".