Ajax, l’agente di Kudus: “Pronto ad un trasferimento”. E il Milan ci pensa

Come riportato ai microfoni del Telegraaf, noto quotidiano olandese, Jennifer Mendelewitsch, agente di Mohammed Kudus, centrocampista dell'Ajax, ha parlato di un possibile trasferimento del suo assistito: "Penso sia meglio per l'Ajax e per Mohammed che lui completi un trasferimento ora. E' il momento giusto. Ha rifiutato la proposta di rinnovare fino al 2026. Quello che posso dire è che dopo i Mondiali e questa stagione ci sono tanti interessamenti per Kudus".