Calciomercato – Dalla Francia: “Milan tra le pretendenti per Thuram”

Tra i giocatori a parametro zero che potrebbero cambiare club al termine della stagione in corso, uno dei più interessanti è senza dubbio Marcus Thuram. L'attaccante francese, figlio del più noto Lilian, con ogni probabilità non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Borussia Mönchengladbach, il che lo rende libero di scegliersi in totale libertà la prossima destinazione.