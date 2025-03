Adli: 'Il Milan è importante per me, ho passato anni straordinari. Ma ...'

Milan, Adli punge: "La Fiorentina è un privilegio". E sul futuro ...

Sulle sue condizioni: "Adesso sto bene, l'infortunio alla caviglia è stato brutto, ma pian piano mi sto riprendendo e recuperando il ritmo. Sto meglio e cerco di dare il massimo per tornare al top. Ruolo? Abbiamo cambiato tanto anche a livello di modulo. Per la Fiorentina è un bene avere giocatori ad alto livello. Io cercherò di rientrare al meglio per aiutare i miei compagni. Non so in quale posizione precisamente, ma dovunque servirà sarò pronto. La Juve? Abbiamo un gruppo super concentrato e abbiamo lavorato come sempre dopo la vittoria. Certo, c'è più gioia quando vinci, ma siamo rimasti concentrati. Non abbiamo ancora fatto nulla".