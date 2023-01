Adani sulla Supercoppa: “Il Milan ha sempre un’etica del lavoro”

L'ex calciatore Daniele Adani, intervenuto ai microfoni di The Sporty Music si è soffermato in modo particolare sulla Supercoppa Italiana che andrà in scena alle ore 20:00 di mercoledì 18 gennaio a Riad, in Arabia Saudita. Adani ha dichiarato come a suo modo di vedere l'Inter sia favorita, ma il Milan abbia un'etica del lavoro che la può avvantaggiare. Di seguito le sue parole.