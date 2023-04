Adani: “Il Milan visto a Napoli sembrava quello dello scudetto”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha parlato in vista del match valido per i quarti di Champions League tra Milan e Napoli. L'ex giocatore ha analizzato l'aspetto tattico del primo dei due incroci europei tra gli azzurri e i rossoneri, spiegando quanto la tattica adottata da Stefano Pioli possa non distanziarsi molto da quella vista nel match di campionato: "Penso che Pioli ripartirà dalle stesse mosse del Maradona. E cioè Bennacer alto in pressione, Krunic che si abbassa in impostazione, Leao e Diaz bravi nello stringere o allargarsi a turno, i terzini aggressivi".