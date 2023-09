Adani: “Il Milan si è rilanciato nelle idee rinnovate dell’allenatore”

"Il Milan non si è adeguato, non è rimasto nella terra di mezzo dell’incertezza: il Milan si è rilanciato. Si è rilanciato negli acquisti, nelle idee rinnovate dell’allenatore costantemente, e sottolineo ancora l’entusiasmo. Per gli appassionati di calcio, l’entusiasmo del Milan arriva perché tutti vorrebbero sempre essere in una squadra così, in campo, nello spogliatoio, tra i tifosi. Campagna acquisti, lavoro dell’allenatore, calciatori scelti bene fanno sì che il Milan è già la storia più intrigante ed entusiasmante di quest’anno. Poi arrivano i risultati, perché dopo la pausa c’è lo scontro con l’Inter in testa al campionato. A me non interessa come finirà il derby, perché tutto fila. Ma il Milan è già vincente per me, è già vincente nel percorso". LEGGI ANCHE: Pallone d'oro, ecco i 30 candidati, per il Milan... >>>