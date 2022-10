Adani: “Il Milan contro il Chelsea ha subito un’ingiustizia” | News

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato di Milan-Chelsea . Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ha subito un'ingiustizia. Io ero un difensore e i difensori sanno l'entità degli scontri, è una gara in area di rigore dove tutto è molto più delicato, ma tutti sappiamo che c'è differenza tra contatto e fallo. Quello tra Tomori e Mount è un contatto che può essere al limite ma non è fallo perché non impedisce all'attaccante di completare l'azione".

"E' lecito disturbare, è lecito toccare, non è lecito fare fallo e quello non è fallo. Fossi stato Pioli e Tomori mi sarei arrabbiato, mentre Mount ha capito che gli è stata data una opportunità. Poi nel momento che lo dai certo che c'è l'espulsione, ma la cosa ingiusta è stato il rigore che ha penalizzato il Milan. Però, non è stato penalizzato fino al punto di togliergli la dignità perché al Milan non gliela togli: la squadra di Pioli dimostra sempre di lottare insieme", ha detto Adani.