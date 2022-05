Adani: “Cosa ha Leao in meno di Grealish? Può stare in grandi squadre”

Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la vittoria di Verona e su Rafael Leao

Enrico Ianuario

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni: "Tonali arriva là, più avanti stava Krunic. Tonali è un lavoratore: deve correre, contrastare, coprire gli altri. E' una questione di tempi e non di ruolo. Quando tu, Krunic, giochi in quel ruolo lì o fa il dieci, e lui non è dieci, o può lasciare gli spazi per gli inserimenti degli altri compagni. Palleggi, ma la corsa giusta la fa Tonali. Stare dietro Leao, devi capire Leao. Se Giroud si prende il grosso dietro, ti basta fare tap-in. Bravo Tonali, non è il conto, ma il peso dei gol".

"Possiamo dire una cosa in più del Milan", prosegue Adani. "Se vince, vince con merito. L'unione delle componenti ha fatto si che la macchina è stata costruita con le idee e i valori. La novità di questi tempi è questa. Quelli che due anni fa erano promesse, adesso sono diventati giocatori di livello. Se una volta la partita la vinci, per giocate, carattere, ti battono e reagisci, non è più temperamento, ma bisogna tirare fuori una caratteristica un po' unica. Leao? Non so che parametro avrà. E' il capocannoniere ed è anche quello che ha fatto più assist del Milan. Il Milan vince un po' più di collettivo".

"Kjaer? Non si è sentita la mancanza grazie a Kalulu. E' calato un po' Theo, ma il Milan fa la sua partita. Gioca Messias e fa bene, Saelemaekers fa bene, il centrocampo ruota, non c'è Ibra e Giroud non è Ibra. Se parliamo dei singoli, Leao può essere interessante per lo United ad esempio. Non dico che Leao potrà mai diventare Pallone d'Oro, ma perché deve essere meno di Grealish? Non dico che deve essere l'attaccante su cui costruire una grandissima squadra, ma può stare in queste squadre", conclude Adani. Milan, le top news di oggi: esclusiva Icardi, ultime sul futuro del club.

