Adani: “Non si può chiamare fuori la Juve della lotta scudetto. Sul Var…”

Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto e dell'episodio tanto discusso di Torino-Inter

Intervenuto nel corso della 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato della lotta scudetto e dei problemi relativi al Var. Queste le sue dichiarazioni: "La Juve ci dirà via via se è possibile o non è possibile, di certo non è probabile: la qualità di questa squadra va rispettata. Non si può chiamare fuori la Juve. Io credo abbia le possibilità di accorciare ancora la distanza dalle prime tre. Var? Ma come si fa a essere credibili come movimento o a discutere di altro se ci sono episodi come quello di Torino-Inter. Quando ti chiama il campo a esporti non si può non rispondere. Io sono uno a favore del VAR, ma oggi cosa posso dire a favore del VAR? Serve sentire l'audio originale delle comunicazioni tra VAR e arbitro. L'arbitro non è stato chiamato a vedere l'azione, vuol dire che Massa ha detto a Guida che ha preso la decisione corretto". Milan, le top news di oggi: esclusiva Eranio, due visite a Milanello.