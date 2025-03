Lele Adani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'Twitch' e 'YouTube', insieme agli amici Antonio Cassano e Nicola Ventola , soffermandosi sul Milan e sul prossimo allenatore. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Adani dubbioso sul prossimo allenatore: e su Paratici-Tare ...

Sul Milan: "Io dico sempre che se la proprietà sceglie il direttore perché abbia la forza, la delibera, di scegliere poi eventualmente l'allenatore e di costruire in sinergia una squadra... Come può uscire prima l'allenatore quando non è stato ancora scelto il direttore sportivo? Paratici o Tare? Mi piace che ci sia questo discorso, perché è il primo passaggio di una società che ha capito l'errore ed ha deciso di mettere gente di calcio, che opera, che è centrata, che costruisce la squadra. Le cose che diciamo sempre del ruolo complesso del direttore sportivo. Mi va bene. Ma non devi, secondo me, suggerire l'uscita dell'allenatore andando poi oltre al direttore sportivo".