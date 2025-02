Milan, Adani sicuro: “Manca la stabilità di Maldini! Con Pioli avevano…”

"Devo fare un discorso generale. Il Milan ha perso la partita d'andata. Un episodio al ritorno, quello di Theo Hernandez, e Maignan all'andata?". Così Lele Adani , ex giocatore, ha parlato del momento del Milan . Ecco la sua analisi durante il podcast 'Viva El Futbol'. Adani si concentra sulla parte dirigenziale dei rossoneri: "A Conceicao do ancora del tempo , ma il discorso dev'essere esteso, devo andare a monte. Scusate ragazzi, ma quando il Milan teneva testa all'Inter, e quella era inferiore a questa squadra, sono d'accordo con Ibrahimovic, era un Milan inferiore a questo".

Milan, Adani: "La guida non è stabile. Con Maldini c'era stabilità. Ora non sai..."

Adani fa un discorso generale, parlando dei meriti di Paolo Maldini: "Io dico perché a Maignan non scappavano i palloni? Perché Theo era centrato? Perché Leao giocava bene? Perché Tomori è stato un titolare inamovibile facendo la differenza con Kalulu? Perché ora fanno così? Perché la guida e il riferimento non è stabile. Forse Antonio Conte, che doveva fare un lavoro importante con la Champions. Sennò tu, chi metti metti, rimane sotto un guazzabuglio di situazione e fai fatica ad essere centrato. Manca una linea, dei riferimenti, lo spirito del Milan. Mentre Maldini e Pioli hanno lavorato in un modo, che addirittura Pioli ha fatto un ciclo di 5 anni. C'era la stabilità data da Paolo Maldini, era quella. Ora non sai che Milan trovi".