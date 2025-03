Adani: “Ibrahimovic non è Maldini. Il Milan ha fatto l’album delle figurine”

Milan, Adani rivela di cos'hanno bisogno i rossoneri: poi allontana il paragone Ibrahimovic-Maldini

"Cosa farei per uscire da questa situazione? Farei quello che mi sembra stanno facendo, ossia prenderei un uomo di calcio nella società. Un direttore sportivo, vero, o Tare o Paratici leggo, dovrebbe essere una corsa a due. Ma perché questo? Perché tu puoi cambiare tutti gli allenatori che vuoi, prendere tutta la squadra, ogni mercato ne prendi 4, 5, 6, così facciamo l'album delle figurine ed ogni sei mesi cambiamo pagina e ne mettiamo una nuova. Il discorso importante da fare è che i giocatori vanno accompagnati, gestiti, protetti, incalzati, c'è bisogno di un referente. Al Milan non c'è al momento un direttore sportivo, anche perché Zlatan Ibrahimovic non è un direttore sportivo, un uomo di calcio, costante di una società. Non è Paolo Maldini, non è stato quello che è stato Paolo Maldini. È tutto qui. Ed il problema sta sempre a monte per me".