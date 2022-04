Adani: “Fiorentina costruita per giocare in ripartenza, ma davanti è carente”

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Fiorentina, prossimo avversario del Milan

Domenica pomeriggio, alle ore 15.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' la Fiorentina. Sarà una partita molto importante per i rossoneri, i quali vorranno ottenere un altro successo e mantenere ancora la prima posizione in classifica. Proprio della squadra allenata da Vincenzo Italiano ha parlato Daniele Adani durante una diretta della 'Bobo Tv'. Ecco cosa ha detto l'ex calciatore: "La Fiorentina ha perso Vlahovic a gennaio. Gonzalez non è un goleador, men che mai Ikonè. Torreira ti ha tenuto a galla con cinque gol tutti nel girone di ritorno".