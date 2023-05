Adani: “Champions? L’Inter gioca un gran calcio, ma vincerà il City”

"Premetto che per me vincerà il City, la mia percentuale è 65-35. Credo che la cosa più importante su cui focalizzarsi sia il valore dell’Inter quando ha la palla. I nerazzurri giocano comunque un grande calcio. Se restano loro stessi avranno possibilità, anche se secondo me ne hanno 3 su 10. Poi c’è la coppia d’attacco che è tornata ai livelli di Conte, Lautaro è al top del mondo e Lukaku adesso fa le cose per bene. Gli attaccanti sono in forma tutti e tre. Se l’Inter non sarà se stessa per paura di farsi male perderà". LEGGI ANCHE: Milan, colloqui con il Chelsea per Loftus-Cheek >>>