Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Colloqui con il Chelsea per Loftus-Cheek”

Si era già detto nelle scorse ore come fosse vicino l'accordo per portarlo in rossonero. E una conferma in questo senso arriva anche dall'Inghilterra. Secondo quanto riferito da 'Sky Sports News', infatti, il Milan starebbe avendo dei colloqui con il Chelsea per provare a raggiungere al più presto un'intesa per il mediano inglese, in modo da poterlo rendere un nuovo acquisto. LEGGI ANCHE: Milan, ecco il retroscena su Rafael Leao >>>