Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Barcellona aveva chiesto Leao”

Secondo quanto riferito da 'Sport.es', però, mentre la trattativa tra il club rossonero e Rafael Leao procedeva, il Barcellona avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes la possibilità di un trasferimento in blaugrana. Al di là della volontà del calciatore, che non ha mai nascosto di voler rimanere al Milan, c'era il parere contrario della stessa società di via Aldo Rossi, oltre alla situazione economica non propriamente idilliaca del club catalano. LEGGI ANCHE: Milan, comunicata all'Eintracht la trattativa per Kamada >>>