Abodi sul caos Serie B: "Congelare i playout scelta giusta, ma si poteva anticipare"

Le presunte irregolarità nei pagamenti da parte del club lombardo, emerse da un accertamento congiunto di Covisoc e Agenzia delle Entrate, hanno spinto la Lega B a una scelta cautelativa, come spiegato dal Ministro: "Mi confronterò con la Lega, ma mi pare di capire che sia stata una decisione cautelativa nella misura in cui, per quanto sia soltanto l'apertura di un procedimento, si tratta di un accertamento effettuato da Covisoc e dall'Agenzia delle Entrate, che ha prodotto una rilevanza oggettiva e che sembra possa determinare una penalizzazione. Sarebbe stato paradossale giocare i playout e poi eventualmente doverla ripetere o modificare in maniera traumatica l'assetto del campionato".