Abodi: “Juventus? Il patteggiamento non è un abbassamento d’attenzione”

Intervistato dai microfoni di Tv2000, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha parlato del patteggiamento tra la Juventus e la procura della Federcalcio: "Non passi il messaggio, ma sono sicuro che non sia così, che il patteggiamento sostanzialmente sia un abbassamento dei livelli di attenzione rispetto a comportamenti gestionali non adeguati. Credo che ci sia bisogno di guardare avanti facendo tesoro dell'esperienza".