Milan, gli infortuni di Loftus-Cheek: ma è davvero così fragile?

Il paragone con Renato Sanches

Insomma, se paragonassimo questi numeri a quelli di un altro vecchio obiettivo di mercato del Milan capiremmo che, in realtà, Loftus-Cheek non è così fragile come si pensa. Renato Sanches, centrocampista a lungo corteggiato dai rossoneri salvo poi trasferirsi al PSG, solo in questa stagione ha saltato per infortunio ben 19 partite. Vogliamo andare ancora più indietro? Tra il 2020 e il 2022, il portoghese è stato assente in 33 match a causa di 9 problemi muscolari diversi.