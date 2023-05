Supermarket Chelsea, quante occasioni per il Milan: da Ziyech a Kovacic

Nei dintorni di Londra starebbe per avvenire un'incredibile rivoluzione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il nuovo allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, avrebbe indicato in una lista ben 15 giocatori da cedere e dunque esclusi dal progetto tecnico di rifondazione dei Blues. Solo durante questa stagione, la nuova proprietà guidata da Todd Boehly ha investito circa 600 milioni di euro per poi vedere la propria squadra concludere l'annata con un deludente 12esimo posto in Premier League.