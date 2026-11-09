Diego Abatantuono non ha mai nascosto il proprio legame con il Milan, ma negli ultimi anni il rapporto con i colori rossoneri si è progressivamente complicato. L'attore milanese, storico tifoso del Diavolo, è tornato sull'argomento in un'intervista concessa al Corriere della Sera, raccontando tutta la propria delusione per il momento attraversato dal club.

"Il Milan mi fa soffrire, non lo riconosco più", è il senso delle parole dell'attore, che ha spiegato di non riuscire più a divertirsi seguendo la squadra come accadeva in passato. Una distanza che, tuttavia, non significa aver cancellato completamente l'affetto per i rossoneri.

Abatantuono ha infatti riconosciuto che il successo nel derby contro l'Inter gli ha regalato una soddisfazione importante. "È stato bello vincere il derby, il Milan è sempre nel mio cuore", ha spiegato, sottolineando però come il sentimento sia diventato più complicato nelle ultime stagioni.

La separazione da Maldini e Pioli come punto di svolta

Nel racconto dell'attore emerge soprattutto un momento preciso: l'uscita di scena die Stefano Pioli. Secondo Abatantuono, da quando le due figure hanno lasciato il club non è più riuscito a ritrovare il Milan nel quale si identificava.

La sua critica riguarda quindi non soltanto i risultati sportivi, ma anche l'identità e la gestione della società. Una posizione che aveva già espresso in passato, contestando il modello dirigenziale legato alla proprietà di Gerry Cardinale e il progressivo distacco, a suo giudizio, tra il club e la propria tifoseria.

Nonostante il recente successo nella stracittadina, dunque, una vittoria non è sufficiente a ricucire una frattura che Abatantuono considera ormai profonda.

Il Como nel cuore: "È la città di mia madre"

La novità più curiosa riguarda la sua nuova simpatia calcistica. Abatantuono ha confermato di seguire con particolare interesse il Como, club verso il quale prova un legame anche familiare: è infatti la città di sua madre.

La scelta non nasce soltanto dai risultati della squadra, ma anche dal piacere di seguire un progetto calcistico nel quale l'attore sembra ritrovare quell'entusiasmo che oggi gli manca guardando il Milan.

Il suo interesse per il Como si inserisce in una posizione già espressa nei mesi scorsi, quando aveva raccontato di apprezzarne il gioco e il lavoro della società. Una simpatia che, per ora, convive con un affetto mai completamente cancellato per il Diavolo.

Abatantuono e la curiosità su Gattuso

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Nel corso dell'intervista c'è spazio anche per un riferimento a. Abatantuono ha espresso il desiderio di incontrarlo, aggiungendo un ulteriore elemento a una conversazione che intreccia calcio, ricordi rossoneri e personaggi rimasti nel cuore dei tifosi.Il messaggio dell'attore è chiaro: il Milan continua a essere una parte importante della sua storia personale, ma per ritrovare il divertimento di un tempo servirebbe qualcosa di più di una singola vittoria. Per riconquistare tifosi come lui, il club dovrà tornare a trasmettere un'identità nella quale possano riconoscersi.