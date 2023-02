Inter-Milan da record: seconda partita più vista su DAZN

Che successo per Inter-Milan!

Il derby di Milano tra Inter e Milan dell’ultimo weekend è stato difficile da digerire per i tifosi rossoneri. La partita tra le due squadre di Milano ha fatto registrare, però, numeri da record. Secondo quanto riportato dal sito Calcio e Fianza, la stracittadina ha fatto registrare oltre 2,1 milioni di spettatori su DAZN. Questo è il secondo dato più alto in stagione registrato per una partita su DAZN: in vetta rimane il derby d’Italia tra Juventus e Inter dello scorso novembre con 2,2 milioni di spettatori. Inter e Milan si sono fermati a poco più di 2,1 milioni di spettatori superando il dato della gara di andata che ammonta a 1,7 milioni di spettatori.