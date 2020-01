Inter-Milan, inizia la seconda fase di vendita dei biglietti

INTER-MILAN – Prosegue il conto alla rovescia verso la 23° giornata di campionato, la quarta del girone di ritorno: semplicemente, verso il Derby. Inter-Milan, il big match del weekend dell’8-9 febbraio 2020 (data e ora da confermare), si avvicina a grandi passi: qui i dettagli e le fasi di vendita per i biglietti al Secondo Anello Blu, acquistabili online, a Casa Milan, in tutte le filiali banco BPM e nei punti vendita Vivaticket.

FASE DI VENDITA

Chiusa la prima parte dedicata agli abbonati, si apre la vendita per i possessori di Carta Cuore Rossonero (attiva e con riconoscimento avvenuto). Ricordiamo che il cambio nominativo sarà attivo dal 9 gennaio 2020 e solo a favore di possessori di Carta Cuore Rossonero (sempre attiva e con riconoscimento avvenuto).

I DETTAGLI

I biglietti verranno caricati direttamente su Carta Cuore Rossonero e sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti (in questa fase si potrà procedere all’acquisto di più biglietti solo nel caso in cui le carte Cuore Rossonero saranno attive e con riconoscimento avvenuto). Il prezzo di ogni singolo biglietto è di 45€ + prevendita in base al canale.

