Brutte notizie per l’Udinese in vista della partita di domenica sera al Bluenergy Stadium contro il Milan. Il club friulano ha comunicato le condizioni fisiche di David Alaba, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare accusato nell’ultima gara di campionato contro il Lecce. Un’assenza che potrebbe pesare nelle scelte di Kosta Runjaic, chiamato a preparare una sfida delicata contro i rossoneri.

Udinese, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Alaba

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, l’Udinese ha fatto chiarezza sulle condizioni del difensore austriaco: "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".

Il club non ha quindi indicato tempi di recupero precisi. Le condizioni del giocatore verranno monitorate settimana dopo settimana, ma la sua presenza contro il Milan, in programma domenica 25 ottobre alle 20:45, appare fortemente a rischio, per non dire improbabile.

Runjaic in difficoltà: l’Udinese cerca una svolta contro il Milan

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L’infortunio di Alaba arriva in un momento complicato per la formazione friulana, reduce da cinque sconfitte consecutive. La sfida contro il Milan rappresenta un appuntamento importante per provare a invertire la rotta e ritrovare fiducia.Il tecnico Kosta Runjaic dovrà valutare le alternative a disposizione in difesa, tenendo conto dell’eventuale indisponibilità dell’esperto austriaco. Per i rossoneri, impegnati giovedì in Europa League contro il Bournemouth prima della trasferta in Friuli, la situazione dell’Udinese sarà un elemento da monitorare in vista della preparazione della gara.