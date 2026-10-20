Il difensore austriaco ha iniziato la riabilitazione dopo il problema accusato contro il Lecce. Kosta Runjaić attende aggiornamenti in vista della gara di domenica
Real Madrid, presentato Alaba: indosserà il numero 4 di Ramos | VIDEO
Brutte notizie per l’Udinese in vista della partita di domenica sera al Bluenergy Stadium contro il Milan. Il club friulano ha comunicato le condizioni fisiche di David Alaba, costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare accusato nell’ultima gara di campionato contro il Lecce. Un’assenza che potrebbe pesare nelle scelte di Kosta Runjaic, chiamato a preparare una sfida delicata contro i rossoneri.
Udinese, il comunicato ufficiale sulle condizioni di AlabaAttraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, l’Udinese ha fatto chiarezza sulle condizioni del difensore austriaco: "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".
Il club non ha quindi indicato tempi di recupero precisi. Le condizioni del giocatore verranno monitorate settimana dopo settimana, ma la sua presenza contro il Milan, in programma domenica 25 ottobre alle 20:45, appare fortemente a rischio, per non dire improbabile.
Runjaic in difficoltà: l’Udinese cerca una svolta contro il MilanL’infortunio di Alaba arriva in un momento complicato per la formazione friulana, reduce da cinque sconfitte consecutive. La sfida contro il Milan rappresenta un appuntamento importante per provare a invertire la rotta e ritrovare fiducia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA