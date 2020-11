Napoli-Milan, oggi esami per Rafael Leao. Le ultime | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: le condizioni di Rafael Leao

MILAN NEWS – Problema per Stefano Pioli in vista della gara di domenica contro il Napoli. Rafael Leao, impiegato ieri con il Portogallo Under 21, è uscito ieri all’83 minuto per infortunio dopo essere entrato all’inizio della ripresa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'attaccante si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire nel dettaglio il suo infortunio e soprattutto i tempi di recupero. In ogni caso difficilmente Rafael Leao sarà disponibile per la partita contro il Napoli, in programma domenica sera al San Paolo.