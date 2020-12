Milan, sarà Ibrahimovic a decidere se giocare contro il Parma | News

Ultime Notizie Milan News: l’infortunio di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra sul recupero di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi nella partita contro il Napoli. Lo svedese vorrebbe rientrare nella partita di domenica prossima contro il Parma, ma in casa rossonera c’è la massima cautela.

Lo staff rossonero non vuole rischio in alcun modo, e quindi Ibrahimovic potrebbe rientrare anche nella partita contro il Genoa, in programma il 16 dicembre. In ogni caso l'ultima parola spetterà a Zlatan, che deciderà se forzare o meno per la partita di domenica prossima.