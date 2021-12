Milan, niente da fare per Rafael Leao: il portoghese ci sarà nel 2022

Rafael Leao, attaccante del Milan, non ci sarà per la partita contro il Napoli: il portoghese tornerà a giocare nel 2022

Rafael Leao, attaccante del Milan, non ci sarà nella partita contro il Napoli. Come viene riportato da Tuttosport, l'attaccante ci ha provato, ma la lesione al bicipite femorale della coscia destra non è stata ancora superata. Per questo motivo, il portoghese non ci sarà sia contro il Napoli e sia contro l'Empoli, nell'ultima gara del 2021. Tornerà a gennaio, così come Ante Rebic. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.