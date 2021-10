Milan, Ibrahimovic e Giroud recuperabili per il Verona

Tuttosport si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, attaccante del Milan. Ecco come stanno

Il Milan nella giornata di domani riprende degli allenamenti in vista della gara contro il Verona, in programma sabato 23. Ieri, però, i cancelli non sono rimasti chiusi in quanto hanno lavorato Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic e Giroud. La speranza di Pioli è quella di recuperare i due attaccanti per la partita di San Siro contro gli uomini di Tudor. Entrambi possono farcela, soprattutto il francese, ma Ibra scalpita. Milan, un colpo da Champions League per la difesa? Le ultime >>>