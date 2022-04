Milan, Ibrahimovic e Bennacer si allenano con la squadra | PM News

Buone notizie per Stefano Pioli in vista di Milan-Fiorentina: Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer si solo allenati in gruppo

Salvatore Cantone

Ottime notizie per il Milan in vista dell'importante gara contro la Fiorentina. Come appreso dalla nostra redazione,Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer hanno svolto l'intero l'allenamento con la squadra e dunque possono essere considerati a tutti gli effetti recuperati. Vedremo se l'algerino partirà dal primo minuto contro i viola oppure Pioli opterà per la coppia composta da Sandro Tonali e Franck Kessie. Ibra, invece, inizierà dalla panchina, lasciando spazio a Olivier Giroud. Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante.

