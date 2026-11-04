Brutte notizie dall'infermeria di Milanello: l'esterno destro nigeriano Samuel Chukwueze rischia di rimanere lontano dai campi da gioco molto più a lungo del previsto. L'infortunio rimediato lo scorso 18 ottobre a San Siro contro l'Atalanta potrebbe costringere l'ex Villarreal e Fulham a sottoporsi a un intervento chirurgico all'anca sinistra, allungando drasticamente i tempi di recupero per il Milan di Rúben Amorim.

Infortunio Chukwueze: il bivio tra terapia conservativa e operazione

L'esterno classe 1999 si era fermato subito dopo il match vinto per 3-2 contro i bergamaschi, saltando le successive sfide di Europa League contro il Bournemouth e i match di Serie A contro Udinese, Bologna e Inter. Attualmente, lo staff medico rossonero e il giocatore hanno optato per unaal muscolo dell'anca sinistra per gestire il fastidio.

I prossimi giorni saranno decisivi: il numero 21 rossonero verrà sottoposto a nuovi accertamenti strumentali. Se gli esami non evidenzieranno un processo di guarigione già avviato, la strada dell'operazione diventerà inevitabile. Per il Diavolo si tratterebbe del secondo intervento chirurgico stagionale in quella zona di campo dopo quello già subìto da Alexis Saelemaekers.

Tempi di recupero: quando torna Chukwueze? Lo scenario

Scenario clinico Tipo di trattamento Data del possibile rientro Esito positivo esami Terapia conservativa Metà dicembre Esito negativo esami Intervento chirurgico Primavera (2027 inoltrato)

I numeri della stagione di Chukwueze finora

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Presenze totali : 8 partite divise tra Serie A (7) ed Europa League (una).

: 8 partite divise tra Serie A (7) ed Europa League (una). Minuti giocati : 614' complessivi sul terreno di gioco.

: 614' complessivi sul terreno di gioco. Contributo realizzativo: 2 assist decisivi messi a referto in campionato contro Torino e Juventus.

L'eventuale operazione cambierebbe completamente i piani del tecnico Rúben Amorim. Senza intervento, il rientro del nigeriano sarebbe previsto nel giro di un mese, ovvero intorno a metà dicembre. In caso di operazione, invece, lo stop si prolungherebbe di ulteriori due mesi abbondanti, rimandando il ritorno in campo direttamente aL'assenza prolungata del nigeriano priva Amorim di una risorsa importante nelle rotazioni offensive del Milan. Prima dello stop forzato, il laterale africano aveva collezionato i seguenti numeri tra campionato e coppa:

Le prossime ore sveleranno il destino medico del giocatore, con l'ambiente rossonero che incrocia le dita sperando di evitare il ricorso ai ferri.