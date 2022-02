Infortunati Milan: le ultime sui tempi di recupero di Ibrahimovic & co

NOTIZIE MILAN - Da un paio di anni a questa parte, il Milan di Stefano Pioli , ogni partita, deve sempre fare la conta con molti infortunati. Il tecnico rossonero, nonostante gli ottimi risultati conseguiti, suo malgrado non riesce mai a schierare la medesima formazione titolare per due volte di fila. Per problemi di natura traumatica, muscolare o contingente (CoVid), il Diavolo, infatti, è sempre falcidiato dalle assenze.

LA SITUAZIONE PRE MILAN-UDINESE: Stefano Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, di Simon Kjaer e di Marko Lazetic. Non ci sarà neanche Ismael Bennacer, anche se per squalifica e non per infortunio.