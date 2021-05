Europei 2021, Ibrahimovic non si arrende: “Non è finita” | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non molla: l'attaccante svedese vuole essere convocato per l'Europeo

Zlatan Ibrahimovic prova l'impossibile. L'attaccante del Milan, nonostante l'infortunio al ginocchio sinistro nella gara contro la Juventus, vuole esserci agli Europei. Tuttosport, infatti, sottolinea il post di Ibra pubblicato su Instagram in cui scrive: "Non è finita finchè non lo decido io". Il tempo però stringe: Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha tempo fino al 1 giugno per poter effettuare le convocazioni.