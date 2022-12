Milan-Tottenham, le informazioni sulla vendita biglietti | UCL News

(fonte: acmilan.com) Martedì 14 febbraio alle ore 21:00 il Milan affronterà il Tottenham nella sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . I rossoneri si sono guadagnati l'accesso alla fase a eliminazione diretta grazie ai 10 punti conquistati nel gruppo E, concluso alle spalle del Chelsea; il Tottenham ha invece staccato il pass come prima classificata nel gruppo D con 11 punti.

Ci saranno alcuni settori che non potranno essere confermati, perché riservati UEFA. In questi casi, in fase di acquisto, gli abbonati troveranno già il nuovo posto nel nuovo settore assegnato. Coloro che non confermeranno il proprio posto in questa fase, potranno comunque accedere alla seconda fase.