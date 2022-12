Calciomercato Milan – Incredibile assalto a Vlahovic? I retroscena

Il Milan è sulle tracce di Dusan Vlahovic? Questa è la clamorosa indiscrezione di calciomercato che sta girando sul web da qualche ora. Che la squadra rossonera fornisca sempre spunti di riflessione è innegabile, così come che il ritrovato appeal europeo dei rossoneri attragga (nuovamente) i campioni a vestire la maglia del Diavolo. Sembra, però, pazzesco che il bomber serbo, classe 2000, lasci la Juventus per una rivale storica nel campionato di Serie A, non credete? Analizziamo, però, tutto nel dettaglio.