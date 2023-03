Napoli-Milan, le info sui biglietti per la Champions League

Manca sempre meno al ritorno di Champions League tra Napoli e Milan : il secondo atto dei quarti andrà in onda il 18 aprile alle ore 21. Ecco le info per i biglietti.

Il Napoli ha comunicato i prezzi ufficiali della sfida, che partiranno da 90 euro per le curve in vendita libera:

I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore. «Gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto».