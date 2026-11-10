Da ieri, lunedì 9 novembre, è aperta la vendita libera per la sfida europea del 10 dicembre a San Siro: ecco prezzi e modalità d'acquisto
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Il Milan si prepara ad accogliere il Sunderland a San Siro. Da ieri, lunedì 9 novembre, alle ore 15:00, è ufficialmente partita la vendita libera dei biglietti per la sfida contro la formazione inglese, valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21:00.
Dopo le fasi di prelazione riservate agli abbonati Plus, agli abbonati della stagione 2026-2027 e agli affiliati Milan Club, tutti i tifosi rossoneri possono ora acquistare i tagliandi, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Nessun cambio nominativo e servizi aggiuntiviUna particolarità da tenere presente riguarda il cambio nominativo: per Milan-Sunderland non sarà possibile modificare l'intestatario del biglietto. Il prezzo parte da € 19,00 nella fase abbonati. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, con prezzi da € 14,00 sempre dalla fase abbonati.
Tifosi con disabilitàIl biglietto ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.
Milan e Sunderland, il cammino in Europa League a confrontoLa sfida di San Siro metterà di fronte due squadre che arrivano alla sesta giornata con un percorso europeo differente. Dopo quattro partite disputate nella fase campionato, il Milan ha raccolto soltanto tre punti, frutto della vittoria per 4-0 sul campo del Salisburgo. Per il resto sono arrivate tre sconfitte: quella all'esordio contro il Benfica (0-2), il ko per 3-0 in casa del Bournemouth e la battuta d'arresto interna contro il Ferencvaros (0-2). Il bilancio rossonero è di quattro reti segnate e sette subite, con una sola gara conclusa senza incassare gol.
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