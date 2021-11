Milan-Sassuolo, domani parte la vendita dei biglietti

Dopo la trasferta di Firenze, i rossoneri torneranno tra le mura amiche per Milan-Sassuolo e da domani saranno in vendita i biglietti.

Domenica 28 novembre alle ore 15.00 il Milan torna in scena a San Siro per sfidare il Sassuolo nella partita valevole per la 14° giornata di Serie A . Sarà il confronto numero 18 a tinte rossoneroverdi, con il Milan che ha avuto la meglio in 10 occasioni, 2 i pareggi e 5 le vittorie emiliane. Quella di domenica 28 sarà la prima sfida 'novembrina' a San Siro tra le due squadre.

I biglietti per Milan-Sassuolo saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate:

Il costo dei biglietti per Milan-Sassuolo parte dai 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto. Anche per gli Over 60 tariffe speciali in settori dedicati a partire da 19€.