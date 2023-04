Milan-Inter, vendita per i titolari di Cuore Rossonero: i prezzi dei biglietti

Dalle 12:00 di oggi, è aperta la vendita per i titolari della carta 'Cuore rossonero' dei biglietti per Milan-Inter di Champions

Ci sono delle sostanziali differenze rispetto ai prezzi per gli abbonati. Per il terzo anello, c'è stato un sovrapprezzo di 35 euro. Per il secondo parliamo di circa 70-75 euro di differenza. Per gli altri posti, circa 50 euro di differenza. Un aumento comunque sostanziale dei prezzi, nonostante questo, i tifosi del Milan si sono precipitati alla ricerca di un talgiando per la gara d'andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter. LEGGI ANCHE: Roma-Milan, Mancini e Theo Hernandez: duello tra i più odiati